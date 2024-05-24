10 سنوات على آخر ظهور علني له.. أين يختبئ الحوثي؟

لم يسجل زعيم ميليشيا الحوثيين عبد الملك الحوثي، أي حضور اجتماعي معلن منذ نحو 10 أعوام، وذلك منذ سيطرة قواته على العاصمة اليمنية صنعاء، عام 2014.

وعقد الحوثي عام 2014، لقاءات محدودة مع وفود عدة، ومنذ تلك اللقاءات، لم يسجّل أي ظهور إطلاقًا بشخصه، بل يكتفي بالظهور المتلفز وإلقاء الخطابات والبيانات المصورة على أنصاره وأتباعه.

ويدفع هذا الاختفاء، إلى ظهور فرضيات عدة حول مكانه، منها تواجده خارج البلاد.

ورأى مستشار وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية أحمد المسيبلي، أن "زعيم الحوثيين يعيش خارج اليمن، وتحديدا في طهران، وكان قبل ذلك اتخذ من الضاحية الجنوبية مقرًّا لإقامته لسنوات".

وقال المسيبلي، لـ"إرم نيوز"، إن "الحوثي غادر بعد الانقلاب ضمن إحدى رحلات الطيران، إذ تم نقله حتى لا يتم استهدافه، وضمان المحافظة على حياته؛ كونه الورقة الرابحة بالنسبة لمشروع إيران".

واعتبر المسيبلي، أن "من غير المعقول أن يظل الحوثي عقدًا من الزمان دون تسجيل أي ظهور أكان عبر اجتماع، أو إجراء لقاء بمسؤول، أو المشاركة في فعالية أو غيرها من الأمور".