الاتحاد الأوروبي يعاقب شخصيات وكيانات بتهمة "انتهاك" حقوق النساء في 6 دول

فرض الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرها مسؤولة عن "عنف جنسي وانتهاكات لحقوق النساء" في ست دول، هي: أفغانستان، إيران، روسيا، سوريا، جنوب السودان، وبورما، في خطوة رمزية وغير مسبوقة عشية يوم المرأة العالمي.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا إنه "من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقَبون على جرائمهم، لهذه الجرائم المروعة واللاإنسانية عواقب. وإنها أيضًا رسالة للضحايا، الاتحاد الأوروبي سيدعمكن أينما كنتنّ في العالم".

وأكد أنّ الاتحاد الأوروبي "لن يتردّد في توسيع قائمة" المستهدفين التي نُشرت الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عشية يوم المرأة العالمي.

وبموجب العقوبات، سيخضع هؤلاء الأفراد والكيانات لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وبينهم وزيران من حركة "طالبان" هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم "المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق النساء في التعليم"، والقائم بأعمال وزير "الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" محمد خالد حنفي.