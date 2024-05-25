ماذا قالت زوجتا الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بشأن مصرعهما؟

قالت زوجة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، جميلة علم الهدى، إن زوجها "كان صبورًا جدًا".

وجاءت تصريحات زوجة رئيسي، في مقابلة قصيرة مع التلفزيون الإيراني الحكومي، على هامش لقاء المرشد علي خامنئي مع عائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.

وجميلة هي الابنة الكبرى لأحمد علم الهدى، إمام الجمعة في مشهد، وعضو مجلس الخبراء، وعندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها تزوجت من رئيسي، في العام 1983، ولهما ابنتان، إحداهما حاصلة على درجة الدكتوراة في علم الاجتماع من جامعة طهران، والأخرى على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة شريف التكنولوجية.

وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، مع 6 من مرافقيهم جراء تحطم مروحية عسكرية شمال غربي البلاد، يوم الأحد الماضي.

من جانبها، قالت زوجة عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي: "كان عمله خالصًا حقًا لوجه الله تعالى، وكان يقول يجب أن نعمل شيئًا حتى لا نخجل من الشهداء، وعائلاتهم، والشعب الإيراني الطيب".

ولم يتم التعرف على اسم زوجة الوزير الراحل، أو سيرة حياتها.