خبير فرنسي: مقتل زعيم فاغنر يحرم الكرملين من التوسع في أوكرانيا وأفريقيا

قال خبير جيوسياسي فرنسي لمحطة راديو فرنسا الدولية "RFI"، إن مقتل زعيم فاغنر، يفغيني بريجوجين، "يحرم الكرملين من التوسع" في أوكرانيا وأفريقيا.

وردًّا على سؤال المحطة للخبير الجيوسياسي الفرنسي، سيريل بريت، حول ما إذا كان يعتقد أن هناك احتمالًا لتورط "بوتين" في وفاة زعيم فاغنر، أجاب بـ "نعم".

وقال بريت إنه من الصعب تصديق نظرية أن تحطّم الطائرة كان حادثًا عرضيًّا، وإنْ كان هذا الاحتمال غير مستبعد، إلا أنه يجب أن نفكر على الفور في حرب العشائر التي تدور في دائرة الرئيس الروسي، والتي تتواصل بشكل عنيف، ونفكر أيضًا في عملية تطهير، كما أعلن في الـ24 من يونيو.

وتابع الخبير: "بعد مقتل بريجوجين فإن الكرملين سيُحرم من وسيلة التأثير خاصة في أوكرانيا، وبشكل أوسع في أفريقيا، إذ باتت فاغنر تقوم بأنشطة نيابة عن روسيا".