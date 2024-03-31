بسبب "ضغوط أمنية".. إغلاق أهم مجلة ثقافية في إيران
أغُلقت مجلة "نداستان"، التي تعد أهم مجلة ثقافية وأدبية في إيران، بقرار من مديرها المسؤول آرش صادق بيجي، بسبب "الضغوط الأمنية".
وقال صادق بيجي لموقع صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، مساء السبت، إنه تعرض للمضايقات والتهديدات عدة مرات خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن سبب إغلاق المجلة الثقافية، جاء بزعم خلق "مشاكل أمنية متعمدة" و"المضايقات تحت غطاء أمني"، على حد تعبيره.
وأشار صادق بيجي إلى أن ملف قضاياه في الجهات القضائية يصل إلى 500 صفحة.
وذكر بعضا من الأسئلة، التي طُرحت عليه، "لماذا فلانة في مكتب التحرير بدون حجاب ولماذا تمت طباعة صورة شعر المرأة في المجلة".
وتصدر مجلة "ناداستان"الثقافية والأدبية الشهرية منذُ شهر أبريل/نيسان من عام 2019، وترأس تحريرها الأديبة الإيرانية مهرافاه فردوسي، والتي ظهرت في بعض الأحيان بلا حجاب.