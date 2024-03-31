بسبب "ضغوط أمنية".. إغلاق أهم مجلة ثقافية في إيران

وأوضح أن سبب إغلاق المجلة الثقافية، جاء بزعم خلق "مشاكل أمنية متعمدة" و"المضايقات تحت غطاء أمني"، على حد تعبيره.

وأشار صادق بيجي إلى أن ملف قضاياه في الجهات القضائية يصل إلى 500 صفحة.

وذكر بعضا من الأسئلة، التي طُرحت عليه، "لماذا فلانة في مكتب التحرير بدون حجاب ولماذا تمت طباعة صورة شعر المرأة في المجلة".