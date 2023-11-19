فرنسا تختبر بنجاح صاروخا بالستيا استراتيجيا

وأشرفت على إطلاق الصاروخ المديرية العامة للتسليح من موقع لاند، وفق بيان لوزارة الجيوش التي أكدت أنه "يساهم في إدامة مصداقية ردعنا المحيطي على مدى العقود المقبلة".

وأضافت الوزارة "تمت متابعة الصاروخ طوال مرحلة تحليقه من خلال موارد الاختبار لدى المديرية العامة للتسليح. وتقع منطقة السقوط في شمال المحيط الأطلسي، على بعد مئات من الكيلومترات من كافة السواحل. وأجري هذا الاختبار بدون شحنة نووية وفي امتثال صارم لالتزامات فرنسا الدولية".