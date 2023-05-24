الصين تعارض خطة حلف شمال الأطلسي لفتح مكتب في اليابان

قالت وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن بكين تعارض خطة حلف شمال الأطلسي لفتح مكتب اتصال في اليابان.

تصريحات الخارجية الصينية التي نقلتها وكالة "رويترز" جاءت بعد أن أقر رئيس الوزراء الياباني في وقت سابق بخطة الحلف، لفتح مكتب اتصال في اليابان.

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأربعاء، أن بلاده ليس لديها خطط للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أقر بأن الحلف العسكري يخطط لفتح مكتب اتصال في اليابان.