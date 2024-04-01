"بعد 22 عامًا".. المعارضة التركية تتجه لإعلان الفوز

تتجه المعارضة التركية لإعلان فوزها في الانتخابات المحلية التي جرت اليوم، في ضوء النتائج الأولية التي أظهرت تقدما مريحا لها في أغلب المدن الرئيسية على رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وشكر أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنصار الحزب وكافة الناخبين، "الذين قررا تغيير الصورة، التي استمرت 22 عاماً"، في إشارة إلى مدة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وأضاف أوزيل في كلمة أمام جمهور مؤيد له في العاصمة أنقرة، ألقاها من مقر حزبه، شكر أن "التحالف الذي شكله حزبه حقق نتيجة تاريخية، وأعطانا الناخبون قراراً تاريخياً، لقو أعطى ناخبونا رسالة واضحة، هي: نريد عودة دولة القانون المفقودة".

وأردف: "لقد كافأ شعبنا الخدمة الجيدة، وعاقب الخدمة السيئة وسوء النية. أود أن أشكر بشكل خاص رؤساء بلديات إسطنبول وأنقرة ومرسين وأضنة وأنطاليا، الذين مثلوا حزب الشعب الجمهوري، وفازوا بانتخابات عام 2019".

وتابع: "إنهم المهندسون الرئيسيون لانتصار اليوم، من خلال مساهمتهم في ترسيخ تصور مفاده أن حزب الشعب الجمهوري يحكم بشكل نظيف ونزيه، من دون اختلاق الأعذار، حتى من دون دعم الحكومة المركزية".

ويتقدم مرشحو حزب الشعب الجمهوري في 15 مدينة رئيسية في تركيا، حسب النتائج الأولية التي تصدرها الهيئة العليا للانتخابات.

كما يتقدم الحزب على مستوى البلاد بنسبة أصوات الناخبين بعد فرز أكثر من 65% من صناديق الاقتراع.