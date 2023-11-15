متمردو ميانمار: عشرات من أفراد الأمن سلّموا أسلحتهم

كشفت جماعة متمردة في ميانمار، اليوم الأربعاء، أن العشرات من أفراد قوات الأمن استسلموا أو جرى احتجازهم، في الوقت الذي يتسارع فيه هجوم منسق تشنّه الجماعات المتمردة التي تخوض قتالًا ضدّ المجلس العسكري في عدة أجزاء من البلاد.

وأوضحت جماعة تُعرف باسم "جيش أراكان" وتُقاتل من أجل الحكم الذاتي في ولاية "راخين" غربي ميانمار، أن ما لا يقلّ عن 28 شرطيًّا سلّموا أسلحتهم واستسلموا، فيما تمّ القبض على عشرة جنود.