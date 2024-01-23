إعلام روسي: مقتل نجل عميد فرنسي في خاركيف

وكانت روسيا استدعت سفير فرنسا لدى موسكو، يوم الجمعة، على خلفية اتهامات بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، وهو ما تنفيه باريس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إنها قتلت أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب، معظمهم فرنسيون، في خاركيف.

ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 18 دبابة للقوات المسلحة الأوكرانية، وطائرة سوخوي 25 على جبهات القتال في يوم واحد.