إعلام روسي: مقتل نجل عميد فرنسي في خاركيف
كشفت وسائل إعلام روسية أن نجل عميد فرنسي قُتل خلال الهجوم الصاروخي الروسي على مركز للمسلحين الأجانب في مدينة خاركيف، الأسبوع الماضي.
وقالت سبوتنيك موندو، الإثنين، إن ألكسيس فريدريك دريون ينحدر من عائلة من النخبة العسكرية الفرنسية".
وكان دريون على قائمة المسلحين الذين قتلوا خلال الهجوم الصاروخي الروسي على قاعدة للمسلحين الأجانب ضمن الكتيبة الثانية من الفيلق الدولي، الذين قتلوا بالغارات الروسية على خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا.
وكانت روسيا استدعت سفير فرنسا لدى موسكو، يوم الجمعة، على خلفية اتهامات بوجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، وهو ما تنفيه باريس.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء الماضي، إنها قتلت أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب، معظمهم فرنسيون، في خاركيف.
ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية دمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 18 دبابة للقوات المسلحة الأوكرانية، وطائرة سوخوي 25 على جبهات القتال في يوم واحد.