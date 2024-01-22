تفاصيل "مثيرة" عن تحطم طائرة قائد الجيش النيجيري السابق

كشف القائد العام السابق للفرقة الأولى في الجيش النيجيري، دانجوما علي كيفي، تفاصيل صادمة عن "المتورطين" بشأن وفاة رئيس أركان الجيش السابق، إبراهيم أتاهيرو، في حادث تحطم طائرة، مطالبًا الرئيس بولا تينوبو التحقيق بالحادثة، التي ربطها بـ"ممولي الإرهاب" في نيجيريا.

وتحدث، بحسب صحيفة "بريميوم تايم" المحلية، عن "تورط كبار المسؤولين في تمويل الإرهاب خلال إدارة الرئيس السابق محمدو بوخاري"، لافتًا أنه جرى اعتقاله وإحالته إلى التقاعد الإجباري بعد أن كشف عن ممولي الإرهاب.