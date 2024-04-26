اعتقال رئيسة قسم الفلسفة في جامعة أمريكية أثناء تضامنها مع غزة (فيديو)
وثق مقطع مصور لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية لرئيسة قسم الفلسفة في جامعة إيموري في ولاية جورجيا، خلال الحراك التضامني الذي تنظمه جامعات في الولايات المتحدة مع غزة والمطالبة بوقف التعاون الأكاديمي مع إسرائيل.
وكانت الجامعة مسرحًا لفعالية واسعة احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوي في القطاع.
وانضم أعضاء في الهيئة التدريسية للطلاب من بينهم رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي التي اعتقلت مع أستاذة الاقتصاد في الجامعة كارولين فوهلين وعدد من الطلاب.
وكانت الحركة الطالبية الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين قد انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في الجامعات الأمريكية.
وأُوقف العشرات الأسبوع الماضي، بعد طلب تدخّل الشرطة لوضع حدّ للاعتصام الذي اتهمته شخصيات عدّة بتأجيج معاداة السامية. غير أنّ الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين استمرّت في الحرم الجامعي، الأربعاء.
كذلك، نُظّمت احتجاجات في جامعات أخرى مرموقة عالميا مثل هارفرد، ويال، وبرينستون.
ومنذ أيام، يتكرر المشهد في أنحاء مختلفة من البلاد حيث ينصب طلاب خيامًا في جامعاتهم للتنديد بالدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل، والوضع الإنساني في قطاع غزة.
ثمّ تعمَد الشرطة في كثير من الأحيان الى فضّ اعتصامهم، بناء على طلب إدارة الجامعة.