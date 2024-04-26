اعتقال رئيسة قسم الفلسفة في جامعة أمريكية أثناء تضامنها مع غزة (فيديو)

وثق مقطع مصور لحظة اعتقال الشرطة الأمريكية لرئيسة قسم الفلسفة في جامعة إيموري في ولاية جورجيا، خلال الحراك التضامني الذي تنظمه جامعات في الولايات المتحدة مع غزة والمطالبة بوقف التعاون الأكاديمي مع إسرائيل.

وكانت الجامعة مسرحًا لفعالية واسعة احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق نار فوي في القطاع.

وانضم أعضاء في الهيئة التدريسية للطلاب من بينهم رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي التي اعتقلت مع أستاذة الاقتصاد في الجامعة كارولين فوهلين وعدد من الطلاب.