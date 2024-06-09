من هم أبرز رموز اليمين المتطرف الأوروبي؟ (إنفوغراف)

لن يكون اليمين المتطرف أغلبيًا في البرلمان الأوروبي المنتخب، لكنه يثير قلقًا واسعًا بالنظر إلى "قوة الإزعاج" التي يمكن أن يخلقها داخل المؤسسة الأوروبية، وفق مراقبين.

وتقود هذه القوة، على اختلاف توجهاتها، شخصيات سواء من المترشحين إلى البرلمان الأوروبي أو تلك التي تمثل رموزًا لخطاب قومي مختلف عن "روح الاتحاد" وسياساته العامة، كما يقول متابعون.

جورجيا ميلوني:

وتمثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني واحدة من وجوه اليمين المتطرف، الراغبة في استنساخ التجربة الإيطالية داخل الاتحاد الأوروبي، عبر بوّابة البرلمان، وتتصدر ميلوني قائمة حزبها في هذه الانتخابات التي ترجح استطلاعات الرأي فوزه بالنسبة الأوفر من الأصوات بين بقية الأحزاب المترشحة.

وتمثل "ميلوني" حلقة الربط بين اليمين المتطرف التقليدي ويمين الوسط، وسيكون موقف حزبها حاسمًا على مستويين: أولاً في اختيار رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، وهو إجراء يحتاج أغلبية من الكتل المشاركة في البرلمان، وتقف الرئيسة الحالية للمفوضية، الألمانية أورسولا فوندر لاين كأبرز المرشحين للمنصب وهي "تتودد" إلى ميلوني لكسب دعمها.

أما المستوى الثاني فيتمثل برسم خريطة الكتل البرلمانية وإلى أي اتجاه ستنحو رئيسة الحكومة الإيطالية، إما إلى الوسط والتقارب مع فوندر لاين أو إلى أقصى اليمين، حيث تتطلع كتلة "الهوية الوطنية" ومن أبرز مكوناتها، حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، إلى التحالف مع ميلوني، خاصة بعد فك الارتباط مع حزب "البديل من أجل ألمانيا".