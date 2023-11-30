وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر
توفي يوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام والمثير للجدل وصاحب القوة الدبلوماسية التي تركت خدمته في عهد رئيسين علامة لا تمحى على السياسة الخارجية الأمريكية.
وقالت كيسنجر أسوشيتس إن كيسنجر توفي في منزله في ولاية كونيتيكت.
كان كيسنجر نشطًا بعد مرور مائة عام على عمره، حيث حضر اجتماعات في البيت الأبيض، ونشر كتابًا عن أساليب القيادة، وأدلى بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ حول التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية. وفي يوليو 2023، قام بزيارة مفاجئة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ففي سبعينيات القرن العشرين، كان له يد في العديد من الأحداث العالمية التي غيرت حقبة العقد أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون.
أدت جهود اللاجئ اليهودي الألماني المولد إلى الانفتاح الدبلوماسي للصين، ومحادثات تاريخية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للحد من الأسلحة، وتوسيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، واتفاقيات باريس للسلام مع فيتنام الشمالية.
تضاءل عهد كيسنجر كمهندس رئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية مع استقالة نيكسون في عام 1974. ومع ذلك، استمر في كونه قوة دبلوماسية في عهد الرئيس جيرالد فورد وتقديم آراء قوية طوال بقية حياته.
وبينما أشاد الكثيرون بكيسنجر لتألقه وخبرته الواسعة، وصفه آخرون بأنه مجرم حرب لدعمه الديكتاتوريات المناهضة للشيوعية، وخاصة في أمريكا اللاتينية. وفي سنواته الأخيرة، كانت رحلاته مقيدة بجهود بذلتها دول أخرى لاعتقاله أو استجوابه بشأن السياسة الخارجية الأمريكية السابقة.
وكانت جائزة السلام التي حصل عليها عام 1973 ـ والتي مُنحت مناصفة مع لو دوك ثو من فيتنام الشمالية، والذي رفض الجائزة ـ واحدة من أكثر الجوائز إثارة للجدل على الإطلاق. استقال اثنان من أعضاء لجنة نوبل بسبب الاختيار وأثيرت أسئلة حول القصف السري الأمريكي لكمبوديا.
كان كيسنجر ثرثارًا فيما يتعلق بالسياسة، وكان متحفظًا في الأمور الشخصية، على الرغم من أنه أخبر أحد الصحفيين ذات مرة أنه يرى نفسه كبطل رعاة البقر، يركب وحده.
كلية هارفارد
ولد هاينز ألفريد كيسنجر في فورث بألمانيا في 27 مايو 1923، وانتقل إلى الولايات المتحدة مع عائلته في عام 1938 قبل الحملة النازية لإبادة يهود أوروبا.
وبتحويل اسمه إلى هنري، أصبح كيسنجر مواطنًا أمريكيًا متجنسًا في عام 1943، وخدم في الجيش في أوروبا في الحرب العالمية الثانية، وذهب إلى جامعة هارفارد في منحة دراسية، وحصل على درجة الماجستير في عام 1952 والدكتوراه في عام 1954. وكان في جامعة هارفارد أعضاء هيئة التدريس لمدة 17 عاما القادمة.
خلال معظم تلك الفترة، عمل كيسنجر كمستشار للوكالات الحكومية، بما في ذلك عام 1967 عندما عمل كوسيط لوزارة الخارجية في فيتنام. لقد استخدم علاقاته مع إدارة الرئيس ليندون جونسون لنقل المعلومات حول مفاوضات السلام إلى معسكر نيكسون.
عندما أدى تعهد نيكسون بإنهاء حرب فيتنام إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 1968، أحضر كيسنجر إلى البيت الأبيض كمستشار للأمن القومي.
لكن عملية "الفتنمة" - تحويل عبء الحرب من نصف مليون جندي أمريكي إلى الفيتناميين الجنوبيين - كانت طويلة ودموية، وتخللها القصف الأمريكي الضخم لفيتنام الشمالية، وتلغيم موانئ الشمال، والقصف الجوي. كمبوديا.
أعلن كيسنجر في عام 1972 أن "السلام في متناول اليد" في فيتنام، لكن اتفاقيات باريس للسلام التي تم التوصل إليها في يناير 1973 لم تكن أكثر من مجرد مقدمة لاستيلاء الشيوعيين النهائي على الجنوب بعد عامين.
وفي عام 1973، بالإضافة إلى دوره كمستشار للأمن القومي، تم تعيين كيسنجر وزيرًا للخارجية، مما منحه سلطة لا منازع فيها في الشؤون الخارجية.
دفع الصراع العربي الإسرائيلي المتصاعد كيسنجر إلى القيام بأول ما يسمى بمهمة "مكوكية"، وهي نوع من الدبلوماسية الشخصية للغاية عالية الضغط التي اشتهر بها.
وقد ساعد اثنان وثلاثون يومًا من الرحلات المكوكية بين القدس ودمشق كيسنجر على صياغة اتفاق طويل الأمد لفك الارتباط بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وفي محاولة لتقليص النفوذ السوفييتي، تواصل كيسنجر مع منافسه الشيوعي الرئيسي، الصين، وقام برحلتين إلى هناك، بما في ذلك رحلة سرية للقاء رئيس الوزراء تشو إن لاي. وكانت النتيجة قمة نيكسون التاريخية في بكين مع الرئيس ماو تسي تونغ وإضفاء الطابع الرسمي في نهاية المطاف على العلاقات بين البلدين.
اتفاق الأسلحة الاستراتيجية
إن فضيحة ووترغيت التي أجبرت نيكسون على الاستقالة بالكاد أثرت على كيسنجر، الذي لم يكن على صلة بالتستر واستمر في منصب وزير الخارجية عندما تولى فورد منصبه في صيف عام 1974. لكن فورد استبدله كمستشار للأمن القومي في محاولة لإخفاء هويته. سماع المزيد من الأصوات حول السياسة الخارجية.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، ذهب كيسنجر مع فورد إلى فلاديفوستوك في الاتحاد السوفييتي، حيث التقى الرئيس بالزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف واتفقا على إطار عمل أساسي لاتفاق الأسلحة الاستراتيجية. توجت الاتفاقية جهود كيسنجر الرائدة في الانفراج الذي أدى إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
لكن مهارات كيسنجر الدبلوماسية كانت لها حدودها. وفي عام 1975، تم انتقاده لفشله في إقناع إسرائيل ومصر بالموافقة على المرحلة الثانية من فك الارتباط في سيناء.
وفي الحرب الهندية الباكستانية عام 1971، تعرض نيكسون وكيسنجر لانتقادات شديدة بسبب ميلهما نحو باكستان. وسُمع كيسنجر وهو يصف الهنود بـ "الأوغاد" - وهي ملاحظة قال لاحقًا إنه يندم عليها.
ومثل نيكسون، كان يخشى انتشار الأفكار اليسارية في نصف الكرة الغربي، وكانت أفعاله ردًا على ذلك تثير شكوكًا عميقة في واشنطن لدى العديد من الأمريكيين اللاتينيين لسنوات قادمة.
ففي عام 1970، تآمر مع وكالة المخابرات المركزية حول أفضل السبل لزعزعة الاستقرار والإطاحة بالرئيس التشيلي الماركسي المنتخب ديمقراطياً سلفادور الليندي، في حين قال في مذكرة في أعقاب الانقلاب الدموي في الأرجنتين عام 1976 إنه ينبغي تشجيع الدكتاتوريين العسكريين.
وعندما خسر فورد أمام جيمي كارتر، الديمقراطي، في عام 1976، كانت أيام كيسنجر في أجنحة السلطة الحكومية قد انتهت إلى حد كبير. ونأى الجمهوري التالي في البيت الأبيض، رونالد ريغان، بنفسه عن كيسنجر، الذي اعتبره خارجاً عن دائرة ناخبيه المحافظة.
وبعد تركه الحكومة، أنشأ كيسنجر شركة استشارية عالية التكلفة وعالية القوة في نيويورك، والتي قدمت المشورة لنخبة الشركات في العالم. عمل في مجالس إدارة الشركات وفي العديد من منتديات السياسة الخارجية والأمن، وكتب الكتب، وأصبح معلقًا إعلاميًا منتظمًا في الشؤون الدولية.
وبعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، اختار الرئيس جورج دبليو بوش كيسنجر لرئاسة لجنة تحقيق. لكن غضب الديمقراطيين الذين رأوا تضاربا في المصالح مع العديد من عملاء شركته الاستشارية أجبر كيسنجر على التنحي من المنصب.
طلق من زوجته الأولى، آن فلايشر، في عام 1964، وتزوج من نانسي ماجينيس، مساعدة حاكم نيويورك نيلسون روكفلر، في عام 1974. وأنجب طفلين من زوجته الأولى.