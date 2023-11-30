وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

توفي يوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام والمثير للجدل وصاحب القوة الدبلوماسية التي تركت خدمته في عهد رئيسين علامة لا تمحى على السياسة الخارجية الأمريكية.

وقالت كيسنجر أسوشيتس إن كيسنجر توفي في منزله في ولاية كونيتيكت.

كان كيسنجر نشطًا بعد مرور مائة عام على عمره، حيث حضر اجتماعات في البيت الأبيض، ونشر كتابًا عن أساليب القيادة، وأدلى بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ حول التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية. وفي يوليو 2023، قام بزيارة مفاجئة إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ففي سبعينيات القرن العشرين، كان له يد في العديد من الأحداث العالمية التي غيرت حقبة العقد أثناء عمله كوزير للخارجية في عهد الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون.

أدت جهود اللاجئ اليهودي الألماني المولد إلى الانفتاح الدبلوماسي للصين، ومحادثات تاريخية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي للحد من الأسلحة، وتوسيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، واتفاقيات باريس للسلام مع فيتنام الشمالية.