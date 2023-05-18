كيسنجر: اليابان ستصبح قوة نووية

توقع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، بأن تصبح اليابان قوة نووية في غضون الأعوام الخمسة القبلة.

وأوضح كيسنجر، في حديث لصحيفة "The Economist" البريطانية: " هنالك رؤية واضحة لوجهة اليابانيين، فهم يعرفون غايتهم جيدًا، وهم في طريقهم ليصبحوا قوة نووية في غضون 5 أعوام".

وأضاف كيسنجر، أن "اليابان تريد أن تكون قريبة من الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستبعد احتمالية إبرامها مستقبلا لصفقات لن تكون في صالح الإدارة الأمريكية".

وتابع: "لا أعتقد أن اليابان تعتزم أن تكون عضوا دائما في نظام عالمي متعدد الأقطاب، سيقيدها ويحد من حريتها".

وأقرت الحكومة اليابانية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي وصفته طوكيو بأنه "تحدٍ إستراتيجي غير مسبوق" لأمن الأرخبيل.

وتعتزم اليابان في إطار أكبر مراجعة لسياستها الدفاعية منذ عقود، مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.