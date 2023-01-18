كيسنجر: الغزو الروسي يعزز محاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو

وكان كيسنجر البالغ 99 عاما والذي يعد من أتباع الواقعية السياسية قد دعا قبل أشهر إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على التسليم ببعض المكاسب العسكرية لروسيا.

ورأى وزير الخارجية الأمريكي السابق خلال مشاركة له عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن انضمام أوكرانيا الى حلف شمال الأطلسي ستكون "نتيجة ملائمة".

وقال "قبل هذه الحرب، كنت معارضا لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لأنني كنت أخشى أن تتسبب بالضبط بالعملية التي نشهدها الآن".

وأضاف وقد ظهرت في خلفية الشاشة صورة للرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون الذي عمل في إدارته "الآن وقد وصلت هذه العملية إلى هذا المستوى، فإن فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد ذات جدوى".