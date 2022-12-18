كيسنجر: نقترب من سلام قائم على التفاوض بأوكرانيا.. و"تفكيك" روسيا سيؤدي لـ"فوضى نووية"

ولا تلوح في الأفق نهاية للحرب في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/ فبراير، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين. وتسيطر روسيا الآن على حوالي خمس مساحة أوكرانيا.

ويقول الكرملين إن على كييف الاعتراف بضم موسكو لمناطق في جنوب وشرق أوكرانيا. وتقول أوكرانيا إن كل جندي روسي يجب أن يغادر أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وتقدمت كييف بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعد أن أعلنت موسكو ضم بعض الأراضي الأوكرانية في سبتمبر/ أيلول.

وفي مقال بمجلة "ذا سبيكتاتور" البريطانية تحت عنوان "سُبل تجنب حرب عالمية أخرى"، قال كيسنجر "إن الوقت يقترب للبناء على التغييرات الإستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات".

وأضاف أنه "يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي"، معتبرا أن "خيار التزام الحياد لم يعد له مغزى".