كيسنجر يتوقع التفاوض لحل النزاع في أوكرانيا قبل نهاية العام

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر أنه بمشاركة الصين، يمكن إجراء مفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا في نهاية هذا العام.

وقال كيسنجرفي مقابلة مع تلفزيون "CBS" الأمريكي: "الآن بعد أن دخلت الصين في عملية التفاوض، يجب أن يتغير كل شيء، أعتقد أنه بحلول نهاية العام قد تكون هناك رغبة في عمليات التفاوض وحتى مفاوضات حقيقية".

ولفت كيسنجر إلى أنه "لا يعارض المشاركة في الاتصالات الأمريكية مع الجانب الروسي كمستشار".

وأضاف كيسنجر البالغ من العمر مئة عام ردا على سؤال حول ما إذا كان سيوافق على مثل هذا الدور إذا طلب منه الرئيس الأمريكي المساعدة "أنا أميل إلى القيام بذلك".

ويذكر أن كيسنجر لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة بين عامي 1969 و1977، فخلال هذه الفترة، كان رائدًا في سياسة الانفراج الدولي مع الاتحاد السوفييتي، ونسق افتتاح العلاقات الأمريكية مع جمهورية الصين الشعبية، وانخرط في ما أصبح يُعرف باسم دبلوماسية الوسيط المتنقل في الشرق الأوسط لإنهاء حرب أكتوبر، وإنهاء التدخل الأمريكي في حرب فيتنام.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ، في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، إن الصين مستعدة لتنسيق الجهود مع روسيا بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

وفي مارس، قدمت الصين خطتها المكونة من 12 نقطة لتسوية الأزمة الأوكرانية على أساس المفاوضات السلمية مع مراعاة مخاوف جميع الأطراف المعنية.