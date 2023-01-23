الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

أردوغان للسويد: لا تنتظروا دعمنا للانضمام إلى "الناتو" بعد إحراق القرآن

فريق التحرير
فريق التحرير

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن على السويد "ألا تنتظر" دعم بلاده فيما يخص انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد سماحها بحرق القرآن الكريم أمام سفارتها في ستوكهولم.

وأضاف أردوغان في رسالة أرسلها إلى السويد، ونقلت مضمونها وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية: "إذا كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا أو المسلمين، فلا تنتظروا منا أي دعم فيما يتعلق بعضويتكم في الناتو".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)
مئات العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد احتجاجا على واقعة حرق القرآن

وذكر في خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة في أنقرة أن "هذا الفعل القبيح في السويد (حرق نسخة من القرآن) هو إهانة ضد كل من يحترم الحقوق والحريات الأساسية للناس وعلى رأسهم المسلمون".

وأردف الرئيس التركي: "أولئك الذين تسببوا في مثل هذا العار أمام السفارة التركية بستوكهولم، يجب ألا يتوقعوا أي مكرمة من أنقرة فيما يتعلق بطلبات العضوية في الناتو".

تعطّل تركيا دخول السويد وفنلندا إلى حلف الناتو منذ مايو الماضي، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة

وتابع: "إذا كانت (السويد) تحب كثيرًا أعضاء التنظيم الإرهابي وأعداء الإسلام، فنوصيها بأن تلجأ إلى هؤلاء في الدفاع عنها"، بحسب وصفه.

مبينًا أنه "لا يمتلك أي شخص حرية إهانة مقدسات المسلمين أو الأديان الأخرى".

وكان السياسي اليميني المتطرف راسموس بالودان أقدم، يوم السبت، على إحراق نسخة من القرآن الكريم خلال تظاهرة في العاصمة السويدية، ما أثار موجة غضب واسعة وإدانات عربية ودولية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)
أحرق نسخة من القرآن بتظاهرة في السويد.. من هو المتطرف راسموس بالودان؟

وكان بالودان، الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والسويدية، حصل على ترخيص من السلطات السويدية بتنظيم هذه التظاهرة أمام مقر السفارة التركية.

وتعطّل تركيا دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ أيار/مايو، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق، الذين تصفهم بأنهم "إرهابيون".

تركيا
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