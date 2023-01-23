أردوغان للسويد: لا تنتظروا دعمنا للانضمام إلى "الناتو" بعد إحراق القرآن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن على السويد "ألا تنتظر" دعم بلاده فيما يخص انضمامها لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد سماحها بحرق القرآن الكريم أمام سفارتها في ستوكهولم.

وأضاف أردوغان في رسالة أرسلها إلى السويد، ونقلت مضمونها وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية: "إذا كنتم لا تحترمون المعتقدات الدينية لتركيا أو المسلمين، فلا تنتظروا منا أي دعم فيما يتعلق بعضويتكم في الناتو".