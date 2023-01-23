مئات العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد احتجاجا على واقعة حرق القرآن

تظاهر مئات العراقيين في العاصمة العراقية بغداد، الإثنين، أمام السفارة السويدية احتجاجا على حرق زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني راسموس بالودان، نسخة من القرآن الكريم.

وتجمّع مئات المتظاهرين، حول السفارة السويدية في شارع السعدون وسط بغداد، التي طوقتها قوات حفظ النظام المكلفة بحمايتها، وأظهرت مقاطع مرئية صداماً بين المتظاهرين والقوات الأمنية المكلفة بحماية السفارة، في ظل سعي بعض المتظاهرين، نحو التقدم إلى البوابة الرئيسية للسفارة.

وحصل احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية، كما جرى تبادل رمي الحجارة وزجاجات الماء بين الطرفين، وشوهد مئات المتظاهرين، وهم ينسحبون من محيط السفارة راكضين، فيما بدا أن قوة أمنية تلاحقهم، ولم ترد أنباء عن إصابات في صفوف المتظاهرين.