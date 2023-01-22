أحرق نسخة من القرآن بتظاهرة في السويد.. من هو المتطرف راسموس بالودان؟

لكن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أدان حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وكتب كريسترسون في تغريدة، اليوم الأحد، "حرية التعبير جزء أساس من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائمًا".

وأضاف "حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية. وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم".

فمن هو السياسي راسموس بالودان الذي يجهر بكراهيته للإسلام؟

تتباين الآراء بشأن شخصية هذا السياسي الدنماركي زعيم حزب "الخط المتشدد" (هارد لاين)، فمنهم من يرون فيه "شيطانًا يسير على الأرض"، وآخرون يرونه كمهرج يبحث عن الشهرة الزائفة، وثمة قلة يرون فيه سياسيا جادا، يعبر عن وجهة نظر شرائح اجتماعية أوروبية تعارض المهاجرين والإسلام، ظهرت بشكل متزايد خصوصًا بعد موجات الهجرة في السنوات الأخيرة.

ولد راسموس بالودان عام 1982 في نورث سيلاند في الدنمارك، وعاش ودرس وعمل في الدنمارك، ولكنه عاش أيضًا في السويد لبعض الوقت، فوالده صحفي ينحدر من السويد، بينما والدته دنماركية، وهو يحمل جنسية البلدين.