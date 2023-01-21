تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة
أعلنت تركيا، اليوم السبت، إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي، على خلفية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا، في 27 كانون الثاني/يناير، مغزاها، لذا ألغينا الزيارة".
وكانت الزيارة تهدف إلى محاولة إقناع أنقرة بالتوقف عن معارضة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأمس الجمعة، استدعت تركيا السفير السويدي بسبب تصريح سلطات بلاده لاحتجاج بالقرب من سفارتها في ستوكهولم يشمل حرق المصحف مقرر تنظيمه، اليوم السبت.
وكان متطرف يميني سويدي دنماركي، معروف باستفزازاته، قد طلب ترخيصًا للتظاهر، اليوم السبت، أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية وحصل عليه.
وهذه المرة الثانية خلال أيام قليلة التي تستدعي فيها وزارة الخارجية السفير السويدي في أنقرة، حيث جرت الأولى بعد بث مقطع فيديو، الأسبوع الماضي، يظهر دمية مشنوقة على صورة الرئيس رجب طيب إردوغان.
يذكر أن تركيا تعطل دخول السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، منذ أيار/ مايو، متهمة البلدين بإيواء نشطاء أكراد ومتعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال سوريا والعراق تصفهم بـ"الإرهابيين".
ومن المقرر أيضًا تنظيم تظاهرة مؤيدة للأكراد في السويد في وقت لاحق، اليوم السبت.