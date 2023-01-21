تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة

أعلنت تركيا، اليوم السبت، إلغاء زيارة كانت مقررة لوزير الدفاع السويدي، على خلفية السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة لأنقرة في ستوكهولم.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا، في 27 كانون الثاني/يناير، مغزاها، لذا ألغينا الزيارة".