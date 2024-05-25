رغم وعود ماكرون بالتهدئة.. حرائق ونهب في كاليدونيا الجديدة

لا يزال الوضع الأمني في كاليدونيا الجديدة هشا، حيث عرفت الجزيرة الخاضعة لحالة الطوارئ ليلة مضطربة في العاصمة نوميا، مع اندلاع الحرائق وعمليات النهب التي طالت عدة مناطق.

ومع ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال العنف إلى سبعة، بدأت أولى عمليات الإجلاء للسياح الفرنسيين الذين تقطعت بهم السبل في كاليدونيا الجديدة؛ بسبب أعمال الشغب اليوم السبت.

وظل مطار لا تونتوتا الدولي مغلقًا منذ 14 مايو، وألغيت جميع الرحلات الجوية التجارية. وانطلق السياح اليوم على متن طائرة عسكرية متجهين إلى أستراليا ونيوزيلندا، بحسب ما أشار صحافي في وكالة "فرانس برس".

وأكدت تقارير محلية أنّ حالة من عدم اليقين لا تزال سائدة اليوم السبت في كاليدونيا الجديدة، إذ يبدو أن "استعادة النظام في الأيام المقبلة" التي حددها الرئيس إيمانويل ماكرون "مهمة صعبة".

وبعد يومين من زيارة الرئيس الفرنسي التي استغرقت يوما واحدا، لا يزال معارضو الإصلاح الانتخابي المثير لأعمال الشغب منذ 13 مايو الجاري مصممين على سحبه نهائيا.

ورحب إيمانويل ماكرون بـ "ضبط النفس الذي تمارسه الشرطة"، يوم الخميس. وأكد للصحفيين في كاليدونيا الجديدة أن "رجال الدرك وضباط الشرطة لدينا لم يقتلوا أحداً"، لكن بعد ساعات من مغادرة ماكرون قُتل رجل يبلغ من العمر 48 عاما على يد ضابط في الشرطة.