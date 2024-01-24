خطط ترامب تثير مخاوف الاقتصاديين الأمريكيين

تثير الخطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المخاوف في أوساط اقتصاديي الولايات المتحدة، في حال عودته إلى سدة الرئاسة.

ويخطط الرئيس السابق، والمرشح لسباق رئاسة الولايات المتحدة لعام 2024، لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، ما يزيد بواقع 3 أضعاف ما تحصل عليه الحكومة، ويهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي الأمريكي.

وقال مايكل إيفري، الخبير الإستراتيجي العالمي في "رابو بنك"، إن على الأسواق البدء في التفكير في التأثير الهيكلي لزيادة الرسوم الجمركية التي يقترحها دونالد ترامب، مؤكدًا أن ذلك "يؤثر على جميع فئات الأصول".

وفي تصريح سابق هذا الشهر، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن هذه الخطة من شأنها "رفع تكلفة مجموعة واسعة من السلع التي تعتمد عليها الشركات والمستهلكون الأمريكيون"، إلا أنها أشارت رغم ذلك إلى أن التعرفات الجمركية مناسبة "في بعض الحالات".