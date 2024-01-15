تحذير من تحول شبكات الهواتف في إسرائيل إلى نقطة ضعف كارثية 

حذرت مصادر إسرائيلية من كارثة قد تحدث في المستقبل في أي مواجهة عسكرية مقبلة، تتعلق بشبكات الهواتف النقالة، وإمكانية تعرض أبراج تقوية الإشارة للهجوم، ما يعني فقدان ملايين الإسرائيليين القدرة على الاتصال أو تلقي الرسائل التحذيرية.

ورسمت صحيفة "معاريف" العبرية هذا السيناريو ضمن دروس هجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة، وقالت إنه "لو لم تغير وزارة الاتصالات سياساتها، فإن إسرائيل ستواجه كارثة".

ورأت الصحيفة أن أزمة شبكات الهواتف النقالة تعد من بين الملفات التي لم يلتفت إليها الجميع خلال التدقيق في الإخفاقات الكثيرة، مع أن الأبراج الخاصة بتقوية إشارة تلك الشبكات كانت خلال الهجوم على غلاف غزة في مرمى الخطر، ما يعني أنه يتعين النظر إلى إشكالية الحفاظ على أداء وتدفق الاتصالات وقت الحرب بعين الاعتبار.

وتضررت غالبية أبراج البث وتقوية الإشارة في مستوطنات غلاف غزة إبان هجوم حماس، وخرج عدد منها من الخدمة كليا، فيما عمل بعضها لفترات محدودة وسط عمل متقطع، وأصبح دور فرق الصيانة محفوفا بالمخاطر.