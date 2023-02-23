لماذا فشل الرتل الروسي الضخم في الوصول إلى كييف أول أيام الحرب؟

كما أن المركبات الروسية المدرعة لم تكن مجهزة بإطارات مناسبة، ووجدت نفسها محاطة بالثلوج ووقعت مباشرة في حمام من الطين مما اضطر الجنود الروس إلى طلب المساعدة من المزارعين الأوكرانيين لسحب دباباتهم العالقة في الطين واستخدام الطرق المعبدة ما أجبر الآلاف من المركبات على التجمع في رتل واحد عظيم الامتداد، وكثيف الازدحام.

واضطرت الآليات الروسية إلى تجنب الحقول والتحرك عبر الطرق الرئيسية شمالي كييف.

وعندما وصل طول الرتل الروسي إلى 65 كيلومترا، كان يضم نحو 1000 دبابة و2400 عربة مشاة ميكانيكية و10 آلاف فرد من الجنود، إضافة إلى العشرات من شاحنات الإمداد التي تحمل الطعام، والوقود، والذخيرة.

وبحسب خبير عسكري، فإنه "لا يمكن أبدا التحرك في رتل طويل داخل منطقة معادية".

مقاومة شعبية

نفاذ الطعام والوقود أعاق تقدم القوات الروسية شمال كييف نتيجة التقليل من شأن خصمهم عندما وضعت الخطة، في حين كان المتطوعون الأوكرانيون في بلدة بوتشا، ومعظمهم من المتقاعدين، يستعدون منذ ثلاثة أيام لوصول الرتل الروسي العظيم.

وأزال سكان المنطقة جميع اللافتات الطرقية، وأقاموا نقاط تفتيش، وأعدوا مئات القنابل الحارقة، وكان كل 12 متطوعا لديهم مدفع رشاش واحد.

وفي صباح يوم الأحد، دخلت الدبابات والمركبات الروسية البلدة، وقاتل المتطوعون القوات الروسية، وهاجموا الدبابات الروسية طوال نحو نصف ساعة بالأسلحة القليلة التي كانت لديهم.

وذكر التقرير، أن الرتل العسكري الروسي تعرض لمئات الهجمات وهو يعبر بالقرب من البلدات والقرى في أنحاء المنطقة المحيطة بكييف، سواء من قبل مدنيين مسلحين بأسلحة محلية الصنع أم من قبل جنود المشاة والمدفعية الآلية.

لكن العامل الحاسم كان الأسلحة الأمريكية والبريطانية المضادة للدبابات ومسيرات بيرقدار التركية التي ساعدت في وقف الزحف الروسي نحو كييف من خلال شن الضربات الدقيقة ونصب كمائن للنقاط الضعيفة على طول طرق اقتراب الرتل.