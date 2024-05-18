واشنطن تُجلي 17 طبيبا أمريكيا من غزة

وكانت عائلات أمريكية في غزة قد رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلة إن الحكومة لا تبذل جهدا يذكر لإجلاء أقاربها الأمريكيين العالقين في غزة كما فعلت مع المواطنين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، وفق وكالة "رويترز".

وقالت العائلات إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتخصيص رحلات جوية أو للمساعدة في تأمين خروج ما يقدر بنحو 900 من المواطنين والمقيمين وأفراد الأسر الأمريكيين الذين ما زالوا محاصرين في غزة.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أنها ساعدت نحو 1300 أمريكي من أصل فلسطيني على مغادرة غزة والهروب من القصف الانتقامي الإسرائيلي، بعدة طرق منها التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لنقلهم إلى مصر.