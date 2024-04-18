هل يُسعف الغرب أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي؟

ارتفعت وتيرة الأصوات ضمن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، المطالبة بتزويد أوكرانيا بمضادات دفاع جوي لصد الضربات الروسية، في ظل توقعات باقتراب "انهيار الجبهة الأوكرانية"، مطلع الصيف المقبل.

واتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي، خلال قمة غير رسمية في بروكسل، على أنه من الضروري توريد أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا بشكل عاجل.

ورأى خبراء عسكريون حاورهم "إرم نيوز"، أن أوكرانيا تسعى، منذ مدة، للحصول على أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" بشكل عاجل، "لكن الغرب غير مقتنع حتى الآن بضخ المزيد من هذه المنظومات لأوكرانيا".

فيما يشير آخرون، إلى أن "المضادات، حتى لو وصلت، لن تؤثر على سير المعارك على الجبهة"، على حد قولهم.

وذكر الباحث في الشؤون العسكرية إيفان يوريف، أن "أنظمة باتريوت موجودة في أوروبا بالفعل، وهناك عدد كبير منها نشر، مؤخرًا، في القارة لكن أكثر دولة تملك هذه المنظومات هي الولايات المتحدة، ويبدو الدعوات الأوروبية موجهة لواشنطن بشكل مباشر".

وأضاف يوريف لـ"إرم نيوز": "منذ أسبوع تقريبًا طالبت كييف بشكل مستعجل ما يقرب من 7 بطاريات من أنظمة باتريوت، وقالت إنها مستعدة لدفع إيجارها، وهذا دليل على أن كييف تستشعر الخطر الكبير القادم من روسيا، ولا تريد الانتظار حتى يتم تمويلها بهذه المنظومات".

ورأى أن "الغرب يفقد الرغبة الحقيقة بتزويد كييف بالمزيد من هذه المنظومات خوفًا من اقترابها إلى الخطوط الحمراء التي تضبط الصراع بين روسيا والغرب، وهناك أصوات في أوروبا تقول إن القارة أولى بأسلحتها للدفاع عن نفسها".