بريطانيا تحطم رقما قياسيا في عدد المهاجرين غير النظاميين
وصلت بريطانيا إلى رقم قياسي بعدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا القناة في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 الحالية.
وأفادت صحيفة ديلي ميل، أن بيانات أولية من وزارة الداخلية كشفت أنه تم تسجيل نحو 117 وافدا، أول أمس الخميس، ليصل المجموع التراكمي لعام 2024 إلى 9681 مهاجرًا.
وهذا أعلى من إجمالي الأشهر الخمسة الأولى من أي عام سابق، منذ بدء الأرقام الحالية في عام 2018.
وكان الرقم القياسي السابق هو 9607 مهاجرين، والذي تم تسجيله ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/ أيار 2022، بينما شهد العام الماضي وصول 7610 مهاجرًا بحلول نهاية مايو.
وأصبح العدد التراكمي للوافدين بالقوارب الصغيرة في عام 2024 أعلى الآن بنسبة 41% مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2023 وبنسبة 15% في 2022.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء ريشي سوناك كان قد اتخذ قراره في أبريل/نيسان الماضي برفضه استعادة أي مهاجرين من إيرلندا الشمالية، بعد أن ألقى القادة الايرلنديون باللوم على خطة ترحيل المملكة المتحدة للمهاجرين إلى رواندا التي تصطدم بالعديد من العقبات.
وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء الماضي، أن الشرطة الإيرلندية احتجزت مجموعتين منفصلتين من 25 مهاجرًا أثناء سفرهم من عاصمة أيرلندا الشمالية إلى دبلن قبل إعادتهم إلى المملكة المتحدة.
وفي ردها على أنباء زيادة تدفق المهاجرين، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "إن العدد غير المقبول من الأشخاص الذين يواصلون عبور القناة يوضح سبب وجوب إطلاق رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن".
وأضاف المتحدث: "نحن ملتزمون بالبناء على النجاحات التي أدت إلى انخفاض عدد الوافدين بأكثر من الثلث في العام الماضي، بما في ذلك التشريعات والاتفاقيات الأكثر صرامة مع الشركاء الدوليين، من أجل إنقاذ الأرواح وإيقاف القوارب".