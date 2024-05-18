بريطانيا تحطم رقما قياسيا في عدد المهاجرين غير النظاميين

وصلت بريطانيا إلى رقم قياسي بعدد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا القناة في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 الحالية.

وأفادت صحيفة ديلي ميل، أن بيانات أولية من وزارة الداخلية كشفت أنه تم تسجيل نحو 117 وافدا، أول أمس الخميس، ليصل المجموع التراكمي لعام 2024 إلى 9681 مهاجرًا.

وهذا أعلى من إجمالي الأشهر الخمسة الأولى من أي عام سابق، منذ بدء الأرقام الحالية في عام 2018.

وكان الرقم القياسي السابق هو 9607 مهاجرين، والذي تم تسجيله ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/ أيار 2022، بينما شهد العام الماضي وصول 7610 مهاجرًا بحلول نهاية مايو.