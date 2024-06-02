سيناتور أمريكي: نتنياهو "مجرم حرب" لا يجب دعوته للكونغرس

وصف السيناتور الأمريكي الديمقراطي، بيرني ساندرز، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"مجرم حرب"، مطالباً بعدم دعوته لإلقاء كلمته المرتقبة في الكونغرس الأمريكي.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ساندرز: "نتنياهو مجرم حرب.. لا ينبغي دعوته لإلقاء الكلمة في الكونغرس.. بالتأكيد لن أحضر".