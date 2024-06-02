سيناتور أمريكي: نتنياهو "مجرم حرب" لا يجب دعوته للكونغرس
وصف السيناتور الأمريكي الديمقراطي، بيرني ساندرز، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"مجرم حرب"، مطالباً بعدم دعوته لإلقاء كلمته المرتقبة في الكونغرس الأمريكي.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال ساندرز: "نتنياهو مجرم حرب.. لا ينبغي دعوته لإلقاء الكلمة في الكونغرس.. بالتأكيد لن أحضر".
وأكد أن إسرائيل لا تلك أي حق في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة "اليائسين".. مردفاً: "هذا انتهاك واضح للقانون الأمريكي والدولي".
وحول سعي المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حماس، يحيى السنوار، أوضح السيناتور الأمريكي ساندرز أن "المحكمة على حق.. كلاهما متورط في انتهاكات صريحة وشائنة للقانون الدولي".
وفي وقت سابق، من يوم أمس السبت، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو قبل دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي الشيوخ والنواب.
وأضاف في بيان، أنه "سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في أربع مناسبات".
ونقل البيان عن نتنياهو "لقد تأثرت بشرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".