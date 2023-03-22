مفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في النرويج
أعلنت الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، إجراء مفاوضات بين دبلوماسيي ثلاث دول أوروبية مع إيران، بعد ساعات من أنباء لقاء نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي علي باقري كني مع أطراف أوروبية.
وقالت الخارجية الألمانية في تغريدة لها عبر "تويتر" نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية: "نعم، تم عقد اجتماع بين دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان والجانب الإيراني؛ لتوضيح موقفنا من التوتر الإيراني في العديد من المجالات".
ونفت الخارجية الألمانية أن تكون المفاوضات مع المسؤول الإيراني كانت تتعلق بخطة إحياء الاتفاق النووي، وقالت: "لكن ما من أخبار حتى الآن عن أي مفاوضات أخرى، حتى فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة".
ونقلت الوكالة الإيرانية "إيرنا"، في وقت سابق، عن موقع "أمواج ميديا" أن مفاوضات جرت بين دبلوماسيين إيرانيين وأوروبيين التقوا في النرويج لإجراء مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وبحسب التقرير، "فقد أكدت عدة مصادر مطلعة على التفاعل الأخير بين دبلوماسيين إيرانيين وأوروبيين، أن هذه المفاوضات عقدت الأسبوع الماضي في أوسلو".
وقال مصدر رفيع في طهران، طلب عدم نشر اسمه، إن "كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، وهو أيضًا نائب وزير الخارجية، التقى المديرين السياسيين في وزارات خارجية بريطانيا، وفرنسا وألمانيا".
وأشار هذا التقرير إلى أن إنريكي مورا، نائب المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، شارك أيضًا في هذا الاجتماع"، مبيناً أن "روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران لم يزر أوسلو".
ووفق المصدر الإيراني "كان من المفترض أن تكون جلسة عصف ذهني، وهناك حاجة إلى المزيد من الرسائل الإيجابية لإظهار أن الدبلوماسية تعمل"، واصفاً المحادثات بأنها "مناقشات سرية"، مشيراً إلى أن العراقيل لا تزال قائمة.
وتعثرت مساعي إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية منذ أكثر من عام، بعد عقد ثماني جولات من المفاوضات في فيينا والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما زادت العقوبات على طهران.