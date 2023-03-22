مفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في النرويج

أعلنت الخارجية الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، إجراء مفاوضات بين دبلوماسيي ثلاث دول أوروبية مع إيران، بعد ساعات من أنباء لقاء نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي علي باقري كني مع أطراف أوروبية.

وقالت الخارجية الألمانية في تغريدة لها عبر "تويتر" نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية: "نعم، تم عقد اجتماع بين دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان والجانب الإيراني؛ لتوضيح موقفنا من التوتر الإيراني في العديد من المجالات".