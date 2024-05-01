جوجل تطرد 50 موظفاً احتجوا على مشروع "نيمبوس" الإسرائيلي‎

قدمت مجموعة من موظفي شركة جوجل شكوى رسمية، قالت فيها إن الشركة طردت بشكل غير قانون نحو 50 موظفاً بسبب احتجاجهم على عقد مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب "رويترز".

وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة وقدمت، الاثنين، إلى "المجلس الوطني لعلاقات العمل" في الولايات المتحدة إن جوجل بطردها العمال تخل بحقوقهم بموجب قانون العمل الأمريكي للدعوة إلى ظروف عمل أفضل.

وقالت جوجل هذا الشهر إنها طردت 28 موظفاً عطّلوا العمل في مواقع لم تحددها أثناء احتجاجهم على مشروع "نيمبوس"، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لجوجل وأمازون لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.

وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملاً آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد أثناء وجودهم في المكتب.

ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل للأدوات العسكرية. وقالت جوجل إن عقد "نيمبوس" ليس موجهاً إلى أعمال شديدة الحساسة أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات.

وقالت زيلدا مونتس، الموظفة السابقة في جوجل التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع "نيمبوس،" إن الشركة طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.

وقالت مونتس في بيان قدمته مجموعة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري" وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين: "تحاول جوجل زرع الخوف في نفوس الموظفين".

ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى "المجلس الوطني لعلاقات العمل" بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي وصدور بيان من جوجل تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم والتي تتعلق بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.