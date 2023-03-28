مجلس الأمن يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية بقضية "نورد ستريم"

ويوم الإثنين، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "لدينا شكوك كبيرة وذات أسس قوية حول موضوعية التحقيقات الوطنية التي تجريها دول أوروبية معينة وشفافيتها".

وأشار نيبينزيا أيضًا إلى "شكوك" حول الإجراءات التي تم تنفيذها تحت غطاء التحقيقات "لطمس الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة".

وتابع السفير الروسي لدى الأمم المتحدة: "أعتقد أنه بعد تصويت اليوم، باتت واضحة الشبهات حول من يقف وراء تخريب نورد ستريم".

ورفض العديد من أعضاء المجلس طرح تشكيل لجنة دولية، مؤكدين ثقتهم في الدول الثلاث التي تجري التحقيقات، ونددوا بمحاولة روسيا صرف الانتباه عن غزو أوكرانيا.

وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود إن "القرار كان محاولة لضرب مصداقية التحقيقات الوطنية، وإلحاق الضرر بنتائجها المستقبلية إذا لم تأتِ متوافقة مع الرواية السياسية الروسية المحددة مسبقاً"، رافضاً "بشدة الاتهامات الروسية التي لا أساس لها" ضد الولايات المتحدة.