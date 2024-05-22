إسرائيل تستدعي سفيرَيها في أيرلندا والنرويج

في ردة فعل سريعة، استدعت إسرائيل، اليوم الأربعاء، سفيرَيها في أيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أوجّه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى أيرلندا والنرويج: لن تلزم إسرائيل الصمت عن ذلك. أصدرتُ التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات".

وبحسب كاتس فإن "الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستتخذ خطوات ضدها".

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتبارًا من الـ28 من مايو.

وقال كاتس إن "أيرلندا والنرويج تعتزمان توجيه رسالة إلى الفلسطينيين والعالم أجمع بأن الإرهاب يجدي نفعًا".

وأضاف "أن الخطوة الملتوية لهذه الدول هي ظلم لذكرى ضحايا السابع من أكتوبر".

وكانت حركة حماس شنَّت في ذلك التاريخ هجومًا غير مسبوق على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1170 شخصًا على الأقل غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.