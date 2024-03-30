بأكثر من 300 ألف دولار.. رئيس أوكرانيا يعلن ارتفاع دخله

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن دخله لعام 2022 ارتفع بأكثر من 3 أضعاف.

وأوضح أن دخله ارتفع إلى 12.42 مليون هريفنيا (ما يعادل 306 آلاف دولار)، من 3.7 مليون هريفنيا أعلنها في وقت سابق، وأشار إلى أن الزيادة تعزى إلى تحسن حصيلة الإيجارات وبيع بعض السندات الحكومية.

ودعا زيلينسكي المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن دخولهم في إطار جهود رامية لزيادة الشفافية والقضاء على الفساد، بما يتفق مع سعي بلاده إلى تلبية المتطلبات الصارمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان على موقع الرئيس على الإنترنت إن معظم دخل زيلينسكي وعائلته جاء من راتبه والفوائد المصرفية والإيجار المستحق من ممتلكاته. حسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان أن زيلينسكي وعائلته حصلوا على دخل قدره 7.45 مليون هريفنيا من بيع السندات الحكومية.

ولم يشر البيان إلى أي تغييرات كبيرة في أصول الرئيس أو السيارات التي يمتلكها.

وكان زيلينسكي أعلن قبل الحرب على بلاده عن دخل 10.8 مليون هريفنيا في عام 2021، قبل اندلاع الحرب. وعزا حينها التراجع الحاد في 2022 إلى انخفاض الدخل من الإيجارات.