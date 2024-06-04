للمرة الأولى.. بايدن يصف ترامب بأنه "مجرم مدان"

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، منافسه على الرئاسة دونالد ترامب، بأنه "مجرم مدان"، "مجرم مدان" يسعى للوصول إلى منصب الرئاسة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي طلق فيها بايدن على ترامب وصف "المجرم"، منذ إدانة الأخير في محاكمة جنائية، الأسبوع الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ.

وانتقد بايدن منافسه الجمهوري ترامب، بشدة، خلال مناسبة انتخابية لجمع التبرعات في ولاية كونيتيكت، قائلاً: "يا رفاق، لقد دخلت الحملة منطقة مجهولة".

وأضاف: "لأول مرة في التاريخ الأمريكي يسعى الآن رئيس سابق ومجرم مدان للوصول إلى منصب الرئاسة".