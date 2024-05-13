أفغانستان.. مقتل 3 متظاهرين خلال احتجاجات ضد طالبان (فيديو)

لقي ثلاثة من المتظاهرين مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون بجروح في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، الاثنين، مع تجدد الاحتجاجات في هذه الولاية ضد حكومة حركة طالبان.

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة، إن الاحتجاجات تجددت اليوم، في منطقة أرجوي ضد حكومة حركة طالبان.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها: إن "قوات حركة طالبان فتحت النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل ثلاثة من المحتجين وإصابة 5 آخرين بجروح".