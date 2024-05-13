أفغانستان.. مقتل 3 متظاهرين خلال احتجاجات ضد طالبان (فيديو)
لقي ثلاثة من المتظاهرين مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون بجروح في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، الاثنين، مع تجدد الاحتجاجات في هذه الولاية ضد حكومة حركة طالبان.
وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة، إن الاحتجاجات تجددت اليوم، في منطقة أرجوي ضد حكومة حركة طالبان.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، قولها: إن "قوات حركة طالبان فتحت النار على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل ثلاثة من المحتجين وإصابة 5 آخرين بجروح".
ولم تتحدث حكومة طالبان بعد عن طبيعة هذه الاحتجاجات التي تشهدها هذه الولاية منذ أيام ضد حكومة الحركة.
والأحد الماضي، لقي 4 متظاهرين على الأقل مصرعهم، فيما أصيب عدد آخر من المحتجين في بدخشان جراء قمع طالبان للاحتجاجات.
وأعلنت حكومة طالبان عن تشكيل لجنة بقيادة "قاري فصيح الدين فطرة" رئيس أركان الجيش للتحقيق بالأحداث والاحتجاجات التي شهدتها ولاية بدخشان.
ونشر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد بيانًا، مفاده أن المجموعة التي يقودها قاري فصيح الدين فطرة، رئيس أركان الجيش بحكومة طالبان، تم تكليفها بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مناطق في ولاية بدخشان يومي الجمعة والسبت.
وعد مجاهد في بيانه الذي نشره عبر منصة "إكس"، أن المشكلة في بدخشان سببها طريقة مكافحة زراعة المخدرات، مبينًا "تم تشكيل لجنة للتحقيق في عملية إتلاف نبات الخشخاش والمشاكل التي سببتها في بدخشان".