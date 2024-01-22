لافروف يتهم أوكرانيا بـ"خدمة المصالح الغربية"

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أوكرانيا، إلى وقف القتال وإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح، مشيرا إلى أن "المساعدات الأمريكية لكييف تشبه مشروعًا تجاريًا مربحًا، وليست من أجل الديمقراطية".

ورأى لافروف، خلال حديثه في مجلس الأمن الدولي، الإثنين، أنه "إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، فلن يضطر مئات الآلاف من مواطنيها إلى الموت من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية وما يسمى القيم الديمقراطية".

وقال إن هناك "مئات الآلاف من أولئك الذين تحاول سلطات كييف القبض عليهم، مثل الماشية في الشوارع والحانات والكنائس وكوقود للمدافع"، مطالبا "بإنقاذ حياة هؤلاء قبل موتهم من أجل المصالح الجيوسياسية الغربية".

وشدد لافروف بأن "مصالح الشعب الأوكراني في الصراع مع روسيا لم تكن موجودة وليست موجودة".

وأضاف: "ليس هناك سوى مصالح الأنغلوسكسونيين وأتباعهم ونخبة كييف، المرتبطة بالحكومة الموالية للغرب، والتي تخشى إزاحتها في اليوم التالي لانتهاء الحرب".

وأوضح أن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يركز على حقيقة أن استمرار المساعدة لأوكرانيا هو ضمان لخلق فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة، وكأن الأمر لا يتعلق بتمويل حرب أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا، بل بنوع من المشاريع التجارية المربحة".