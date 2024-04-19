"خذوا قبعاتكم وارحلوا".. رئيس وزراء المجر يهاجم مسؤولي الاتحاد الأوروبي

طالب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، برحيل كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وتعيين آخرين بدلا منهم، مؤكدا بأنهم "لا يستحقون فرصة أخرى بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة".

وقال أوربان لأنصاره خلال إطلاق حملة حزبه القومي "فيدس" للانتخابات المقرر إجراؤها من السادس وحتى التاسع من يونيو/ حزيران، إن "هناك مشكلة كبيرة في بروكسل وهي فشل قيادة الاتحاد الأوروبي".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" قائلا: "إذا كان أداؤكم سيئا خلال ولايتكم، وتسببتم في خطر للناخبين. وإذا كان الناخبون لا يتوقعون أي شيء إضافي منكم، فليس عليكم سوى شيء واحد: خذوا قبعاتكم وارحلوا".