النفايات مقابل منشورات مناهضة لـ"كيم".. حرب البالونات تحتدم بين الكوريتين

عاد التوتر بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، بعد التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ وإرسال "بالونات" محملة بالقمامة نحو جارتها الجنوبية، ردًا على بالونات تحمل منشورات مناهضة لنظام الرئيس كيم جونغ أون.

ومثلت هذه الرسائل المتبادلة و"الاستفزازات" إعلانًا لـ "حرب البالونات" وفق توصيف صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها نشرته، اليوم الجمعة.

وقال التقرير إنّ "الاستفزازات" الكورية الشمالية لم تقتصر، مؤخرًا، على إطلاق الصواريخ، مثل الصواريخ العشرة التي أطلقت، الخميس 30 مايو/أيار، باتجاه شرق شبه الجزيرة، بل شملت شحنات البالونات إلى كوريا الجنوبية مئات الأكياس المحشوة بجميع أنواع النفايات.

ورصد الجيش الكوري الجنوبي أكثر من 260 بالونًا منها في 29 مايو، سقطت بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين وفي العاصمة سول، وسقط كيس واحد في حقل أرز في جيوتشانغ، جنوب شرق البلاد.

واعتبر الجيش ذلك بمثابة "انتهاك للقانون الدولي" وطالب كوريا الشمالية "بالتوقف الفوري عن أعمالها اللاإنسانية والمبتذلة" وفق تعبيره.