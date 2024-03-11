فوز المعارضة اليمينية في الانتخابات التشريعية في البرتغال

فازت المعارضة من "يمين الوسط" في الانتخابات التشريعية في البرتغال، الأحد، بعد 8 سنوات من حكم الاشتراكيين، بحسب تقديرات للنتائج بثتها القناة التلفزيونية العامة "آر تي بي".

وقبل 3 أشهر من الانتخابات الأوروبية، أكد هذا الاقتراع في البرتغال أن "اليمين المتطرف" آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.

وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية، واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار، حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة على مدار 8 سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.