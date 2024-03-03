كشف تفاصيل التسجيل الصوتي المسرب لضباط ألمان

وقال الضباط الألمان، إن الأسلحة بعيدة المدى يمكن استخدامها لتدمير جسر القرم أو "جسر كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، ويمدها بالوقود والغذاء.

وأوضحت الصحيفة، أن جواسيس روسيين سجلوا محادثة الضباط الألمان والتي كشفت تفاصيل سرية حول التدخل الغربي في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن تم نشر الشريط الصوتي المسرب ومدته 38 دقيقة على شبكة الإنترنت في وقت متأخر من يوم الجمعة من قبل رئيسة قناة RT، الروسية، مارجريتا سيمونيان، التي تديرها الدولة.

وأكد مسؤولون ألمان كبار للصحيفة الأمريكية، صحة التسجيل، مبينين أن الاجتماع تمَّ عبر منصة "ويب إكس WebEx" التجارية غير المشفرة، وهي أداة عقد المؤتمرات عبر الإنترنت.

ضابط ألماني وهاتف نقال

وتابعت الصحيفة، أن أحد الضباط الألمان انضم إلى الاجتماع عبر هاتفه المحمول من غرفة فندق في سنغافورة.

وركز الاجتماع على كيفية تنظيم ألمانيا عملية تسليم وتشغيل صواريخ توروس الألمانية طويلة المدى في حالة إرسالها إلى أوكرانيا.

وشددت الصحيفة على أن المستشار الألماني أولاف شولتز رفض فكرة إرسال صواريخ توروس رغم مناشدات كييف والضغوط داخل حكومته.