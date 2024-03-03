روسيا تسقط 38 مسيرة أوكرانية فوق القرم

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن وزارة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي سياق متصل، قال مسؤولون روس في شبه جزيرة القرم، الأحد، إن حركة المرور تعطلت مؤقتا على الطريق بالقرب من ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، بعد تقارير عن عدة انفجارات قوية في المنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية والروسية.

وذكرت قناة على تطبيق "تلغرام" تابعة للإدارة التي عينتها روسيا وتدير الجسر أنه تم أيضا وقف حركة المرور على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا.