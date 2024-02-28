مع توقف الإمداد.. أوكرانيا تبحث عن قطع الغيار في مقابر أسلحتها

تواجه أوكرانيا، التي عادت إلى حالة الدفاع، نقصًا شديدًا في قطع الغيار اللازمة لإدامة وصيانة الأسلحة الغربية التي أصبحت الآن مدمرة، أو معطوبة، أو بحاجة لإصلاح. يأتي ذلك، بالتزامن مع تأخر المساعدات الغربية لأوكرانيا.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، لجأت القوات الأوكرانية إلى "مقابر الأسلحة" المتوفرة لديها للبحث عن بعض قطع الغيار التي يمكن أن تُساعد في إعادة تشغيل بعض الأسلحة الدفاعية.

وأنشأت أوكرانيا، موقع إصلاح وتصنيع سري، يُشغّله مهندسون وفنيون أوكرانيون، تُنقل إليه كافة الآليات والطائرات والأسلحة المدمرة كليًّا أو جزئيًّا من أجل الاستفادة من قطعها غير التالفة وتركيبها على معدات أخرى.

وخص التقرير بالذكر مدافع الهاوتزر وأسلحة المدفعية التي تستخدمها أوكرانيا بشكل مُكثف.

وتستخدم أوكرانيا بعض المدافع لرماية 5 آلاف قذيفة، متجاوزة الحد الأعلى لتبديل "سباطانات" المدافع القياسي المُقدر بـ 2500 قذيفة.

ولفت التقرير، إلى أن "أوكرانيا، في خطوة لتوفير الوقت، تدرس أيضًا مدى إمكانية الاستعانة ببعض الشركات الغربية لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للأسلحة داخل أوكرانيا بدلًا من إرسالها إلى دولها المصنعة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تُخطط عادة إلى توفير قطع غيار لمدة ثلاثة أشهر للمعدات المرسلة إلى أوكرانيا".

ومع ذلك، ليس لدى البنتاغون خطة للحفاظ على المركبات المدرعة برادلي، وسترايكر، وأبرامز التي قدمتها إلى أوكرانيا، بما في ذلك تدريب الميكانيكيين الأوكرانيين، وفقًا لتقرير نشره هذا الشهر المفتش العام لوزارة الدفاع.