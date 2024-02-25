أوكرانيا: نصف شحنات الأسلحة الغربية تأخرت

قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف اليوم الأحد، إن نحو 50 بالمئة من شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا تصل في المواعيد المحددة.

وأدلى أوميروف بهذا التعليق خلال مؤتمر بثه التلفزيون في كييف بعد يوم واحد من بلوغ الغزو الروسي الشامل عامه الثاني.

مقابل ذلك، قال وزير الصناعات الإستراتيجية الأوكراني أولكسندر كاميشين اليوم الأحد، إن بلاده زادت إنتاجها من الأسلحة إلى ثلاثة أمثال العام الماضي، وإن 500 شركة تعمل الآن في قطاع الدفاع في البلاد.

وأضاف كاميشين خلال خطاب بثه التلفزيون في كييف أن الرقم يشمل 100 شركة حكومية و400 شركة خاصة، وأن أوكرانيا تخطط هذا العام "لزيادة إنتاج الذخيرة زيادة كبيرة".