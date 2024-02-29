تقرير: حرب أوكرانيا تجذب الباحثين عن مستقبل أفضل

قال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تجذب مقاتلين أجانب من دول فقيرة، بحثا عن المال ومستقبل أفضل.

وذكر التقرير أن آلاف المتطوعين من مختلف البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، انضموا إلى صفوف أوكرانيا، في حين حصلت روسيا على الدعم من دول مثل كوبا ونيبال والهند، مقابل إغراءات تصل إلى تقديم رواتب مرتفعة وجنسيات.

وأكد التقرير أن تدفق المقاتلين الأجانب أضاف طبقة من التعقيد إلى الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، ويثير مخاوف أخلاقية وإنسانية لا سيما وأن العديد منهم تم إغراؤهم بوعود اقتصادية، أو تعرضوا للتضليل والخداع بشأن طبيعة مشاركتهم في الحرب، حيث وجدوا أنفسهم في خضم صراع وحشي لم يكونوا مستعدين له.

ويوضح التقرير: "بالنسبة للنيباليين الفقراء، فإن احتمال الحصول على راتب قدره ألفي دولار شهريا، وإمكانية الحصول على جواز سفر يتيح لهم سهولة التنقل فرصة لا تعوض".

لكن روايات لمقاتلين من هذه الدولة كشفت أن روسيا وضعتهم ليكونوا "فريسة" لنيران المدافع، وفق الصحيفة.

وتشهد أوكرانيا، ارتفاعًا في أعداد المقاتلين من "الجنوب العالمي"، فقد انضم جنود سابقون من كولومبيا، إلى فيلق القوات الأجنبية المنخرط بالصراع.