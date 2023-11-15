النرويج: اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء "غير مقبول"
انتقدت حكومة النرويج، الأربعاء، الأعمال القتالية بالقرب من المستشفيات في غزة، وخاصة اقتحام الجيش الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة.
وقال وزير خارجية النرويج اسبن بارت ايدي، في رسالة إلكترونية: "إنه أمر مبالغ فيه وغير مقبول"، معتبرا أن "ذلك يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع بالفعل في غزة".
وأضاف بارت ايدي: "لطالما أكدنا على التزام الطرفين باحترام قواعد القانون الإنساني وحماية السكان المدنيين المتضررين من هذا النزاع".
وأكد أن "القانون الإنساني ينطبق أيضًا على حماس"، مضيفاً: "يحظر تنفيذ هجمات ضد المدنيين أو احتجازهم كرهائن. كما لا يجوز استخدام المدنيين دروعا بشرية".
واقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، الأربعاء، متهماً حركة حماس باستخدامه لأغراض عسكرية، الأمر الذي تنفيه الحركة.