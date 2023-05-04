البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ثاني ناقلة نفط في أسبوع بمياه الخليج

احتجزت إيران ناقلة نفط بمياه الخليج، الأربعاء، في ثاني حدث من نوعه في غضون أسبوع، بينما دعت وزارة الخارجية الأمريكية للإفراج عن السفينة، وذلك في أحدث تصعيد في سلسلة من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج منذ عام 2019.

وذكر الأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقراً له أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط نيوفي التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز الساعة 06:20 صباحاً بالتوقيت المحلي (0220 بتوقيت جرينتش).

وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية إن المدعي العام في طهران أعلن أن احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدع. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل.