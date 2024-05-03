منع بوريس جونسون من الاقتراع بسبب هويته

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الأمريكية، أن جونسون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء المحافظ من 2019 إلى 2022، تمكن لاحقا من الإدلاء بصوته، وأنه صوت للمحافظين.

وقدم جونسون قانون الانتخابات الذي يتطلب بطاقة هوية تحمل صورة في عام 2022، وتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة العام الماضي في الانتخابات المحلية، لكن يوم الخميس كانت المرة الأولى التي يضطر فيها عدد كبير من الناخبين في جميع أنحاء إنجلترا وويلز إلى تقديم بطاقة هوية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، للتصويت.

وقالت اللجنة الانتخابية، إن الغالبية العظمى من البريطانيين تمكنوا من تلبية المتطلبات الجديدة، مبينة أن بعض الأشخاص الذين كانوا يريدون التصويت ربما قرروا عدم المحاولة لأنهم لم يكن لديهم بطاقة هوية مقبولة.

وقالت أيضا إن هناك أدلة على أن بعض الأشخاص، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل، وجدوا صعوبة في إظهار هوية الناخب.