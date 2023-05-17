أوكرانيا تقول إنها أبلغت مبعوث الصين بأهمية وحدة أراضيها

شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام المبعوث الصيني لي هوي في كييف، اليوم الأربعاء، على ضرورة "احترام وحدة أراضي" أوكرانيا، مشيدا بدور الصين "المهم" في جهود إنهاء الحرب مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن كوليبا شرح "بالتفصيل للممثل الصيني الخاص مبادئ إرساء سلام دائم وعادل يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وأضافت الوزارة: "شدد كوليبا على أن أوكرانيا لا تقبل أي اقتراحات قد تتضمن خسارة أراض أو تجميد النزاع، وأشاد بأهمية الوساطة الصينية (..) اتفق الطرفان على تعزيز الحوار بشأن القضايا الرئيسية".