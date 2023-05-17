أوكرانيا تقول إنها أبلغت مبعوث الصين بأهمية وحدة أراضيها
شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام المبعوث الصيني لي هوي في كييف، اليوم الأربعاء، على ضرورة "احترام وحدة أراضي" أوكرانيا، مشيدا بدور الصين "المهم" في جهود إنهاء الحرب مع روسيا.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن كوليبا شرح "بالتفصيل للممثل الصيني الخاص مبادئ إرساء سلام دائم وعادل يستند إلى احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".
وأضافت الوزارة: "شدد كوليبا على أن أوكرانيا لا تقبل أي اقتراحات قد تتضمن خسارة أراض أو تجميد النزاع، وأشاد بأهمية الوساطة الصينية (..) اتفق الطرفان على تعزيز الحوار بشأن القضايا الرئيسية".
ووصل المبعوث الصيني إلى كييف، الثلاثاء؛ لإجراء محادثات تستمر يومين في إطار جولة أوروبية لعرض خطة بكين لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وسعى الزعيم الصيني شي جيبينغ إلى جعل بكين وسيطا محايدا، زار موسكو في آذار/مارس، إلا أنه لم يزر كييف وتعرض لانتقادات من الدول الغربية لامتناعه عن التنديد بغزو موسكو لجارتها.